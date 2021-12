Polo Deschamps se compromete a evitar problemas de basura hasta fin de año

Medellín de Bravo, Veracruz.- El alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros, subió un video a redes sociales donde se comprometió con la ciudadanía a evitar que exista una mala recolección de basura, la última quincena del año.

En recorrido que realizó en diversas colonias, fraccionamientos y localidades del municipio, destacó la regularización del servicio de recolección de basura.

“Los primeros tres años y medio fue un servicio que estaba muy bien calificado, que estaba muy bien y después decayó, y la verdad es que a mí no me gusta dar pretextos, me gusta dar soluciones, tal vez fue tarde, pero dicen, más vale tarde que nunca, y aparte quiero hacer un compromiso con ustedes. Ese compromiso, como ya está el día de hoy, va a estar hasta el último día de administración el 31 de diciembre, porque, porque queremos entregarle a la siguiente administración un buen servicio de recolección de basura, para que ellos empiecen de cero y también hagan un buen trabajo, estoy seguro que lo van a poder hacer”, resaltó.

Foto: Captura de pantalla. En redes sociales, Hipólito Deschamps Espino Barros, se comprometió a resolver los problemas con la recolección de basura.

Finalmente, agradeció los mensajes, quejas y comentarios que aportaron los ciudadanos durante los días de mal servicio, pues le permitió conocer el problema de fondo y así atacar la situación de raíz.

Por Alejandro Ávila