Por altas temperaturas cambian sedes de vacunación en Veracruz

Xalapa, Ver.- Animalistas que integran la brigada Gatitos del Panteón 5 de Febrero, denunciaron

el posible lucro en el que incurren personas que integran la agrupación Miau Patitas Suaves en favor de los felinos que habitan el Panteón Antiguo de Xalapa, ubicado en la calle 5 de Febrero, en el centro de la ciudad.

Acusaron que las personas que integran Miau Patitas Suaves, que se separaron de dicha brigada, piden alimento y dinero en efectivo bajo el argumento de que es para apoyar a los felinos, pero no se ha comprobado alguno de los beneficios por los cuales justifican fichas solicitudes a la población.

Entre estas citaron las cirugías de esterilización, pruebas de leucemia y SIDA, además de que han obtenido alimento que no les es suministrado a la decenas de gatos que ahí viven.

«Ellas (Miau Patitas Suaves) mandaron a hacer muchas cosas en diciembre para venderlas, como calendarios, tasas y playeras. Cuando nos separamos ellas siguieron vendiendo eso a nombre de Gatitos Panteón 5 de Febrero. A la fecha nada más se nos apoyó con cuatro gatos a los que se les hizo prueba de leucemia y SIDA. Eran cuatro gatos a los que les dimos asilo temporal. De la venta de productos no sabemos cuánto recaudaron. No nos dieron a conocer cuánto recaudaron de lo que se supone que era para los gatos», dijo Claudia Bautista Vargas, de la brigada Gatitos del Panteón 5 de Febrero.

De igual forma acusó que se hizo un perrotón para recaudar alimento y cuando terminó el evento sólo repartieron una parte de croquetas.

Foto: Héctor Juanz

«Era para los gatos. Dijeron que se lo dieron a una persona para dárselo a los gatos y jamás lo hizo».

Actualmente a través de la página de Facebook Miau Patitas Suaves se piden donativos un número de cuenta de BBVA a nombre de Leonardo Ortega Banda a favor de los gatos, pero advierten que no se conoce el verdadero fin de dichas donaciones, pues aclaran que en el caso de la atención veterinaria, no hay costo de por medio:

«Van a hacer el trampeado y van a pedir apoyo económico, no sabemos. No sabemos si todos los gatos que están subiendo en fotos son del panteón. Como brigada nos dieron el apoyo en el Centro de Salud para llevarlos a esterilizar, el servicio es gratuito. Ellas quieren llevarlos al Centro Veterinario de Xalapa donde les cobran muy caro. Nuestro objetivo no es lucrar con el apoyo de la gente».

Carlos Juárez advirtió que no estarían dando el manejo correcto a una gata que recientemente tuvo crías en dicho lugar:

«Nosotros estamos reconocidos por los vecinos ¿qué cuentas les vamos a dar? agregó».

La Brigada Gatitos Panteón 5 de Febrero aclaró que es la única que tiene el reconocimiento por parte de autoridades municipales y de la Unidad de Salud Animal del municipio de Xalapa para realizar la acción de trampeo, esterilización, atención médica veterinaria y en su caso la entrega en adopción responsable.

Foto: Tomada de redes sociales

Por Héctor Juanz