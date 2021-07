Por apps, WhatsApp podría eliminar cuentas de usuarios

WhatsApp dio a conocer que podría eliminar algunas cuentas de sus usuarios, sólo si éstos tienen o descargaron algunas apps que violen las condiciones de este servicio.

Lo anterior, según WhatsApp, por motivos de seguridad, ya que las aplicaciones no admitidas son desarrolladas por terceros y violan sus Condiciones del servicio; por ello, no avala el uso de estas aplicaciones debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Las apps que por seguridad WhatsApp no acepta son, WhatsApp Plus y GB WhatsApp, además de esas, las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, «son versiones alteradas de este servicio de mensajería», aseguran.

Foto: WhatsApp recomienda tener en sus dispositivos, la versión oficial.

Sin embargo es mejor considerar cambiarse a la versión original, por lo que es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats, antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp.

El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats: Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación.

Sigue las instrucciones, a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp.

GB WhatsApp

Se recomienda seguir los pasos a continuación para guardar y transferir tu historial de chats:

Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión

En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad

Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos

Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla

En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”

Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí

En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Aprende cómo guardar tu historial de chats en el Centro de Ayuda.