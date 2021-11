Por falta de medicamento mueren 5 afiliadas a MUAC Veracruz

Foto: Web

Boca del Río, Veracruz.- El Centro de Investigación Clínica “FAICIC” presentará en Veracruz la vacuna alemana INOVIO, misma que estará desarrollando su fase tres en México.

Sharzy Molina Guizar, directora general de FAICIC Centro de Investigación Clinica, destacó que dicho fármaco ya fue dado a conocer en “La Mañanera” por los representantes de Salud Federal y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Nosotros esperamos contribuir a esta investigación con 250 dosis para paciente, aquí el reto es que son pacientes que no hayan recibido nunca una vacuna para COVID-19 (…) serían dos dosis y un distintivo de esta vacuna (…) Es que no tiene una aguja, no se va a inyectar como las vacunas convencionales, sino va a ser a través de un electrodo, lo cual permite llegar de manera celular mucho más rápido, lo que es toda la parte que permite y evita que se reproduzcan las células de COVID-19, lo que le llamamos la inmunidad”, asestó.