¡Por fin! Especial de ‘Friends’ tiene fecha de grabación

La carrera de Eiza González sigue en ascenso: ahora la mexicana es imagen de una campaña de Louis Vuitton.

Hace unas horas, Eiza compartió las fotos que hizo con Thomas Whiteside y el artista Alex Israel para On The Beach, una nueva fragancia de la casa de moda.

Oficialmente Eiza González se ha convertido en la primera mexicana elegida por Louis Vuitton para representar a la marca a nivel mundial.

Y como parte de la campaña publicitaria, la también actriz concedió una entrevista a Vogue de Estados Unidos.

Y algo de lo que más nos emociona es el mensaje que compartió con la publicación:

Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas (…) siempre me vendieron un poco que tenía que ser de un estilo específico para lograrlo, y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo, vean una campaña como esta y se reconozcan en ella, con la escala de esta marca, me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que se sientan incluidas y vistas».