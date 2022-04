Por incendios en Sierra de Santiago, prohíben las carnes asadas y fogatas

Veracruz, Ver.- Hace un mes, a la pequeña Luciana de apenas 8 años de edad le fue diagnosticado un tumor cerebral, por lo que requiere de una operación urgente para podérselo extirpar.

La pequeña se encuentra hospitalizada en la Torre Pediátrica de Veracruz; sin embargo, en este sitio no cuentan con el equipo necesario para realizar la operación y se necesita un espacio en el Instituto Nacional de Pediatría.

Tania Espinosa, madre de Luciana, relató qué el neocirujano tiene toda la disposición de realizar e intervención quirúrgica, pero le detalló qué, hace falta un médico intensivista, ya que la terapia posterior a la cirugía es fundamental para su recuperación.

La acongojada madre dijo que, la subdirectora de Pediatría, Rosalba Bretón Alcántara le comentó que, el hospital no puede arriesgarse a realizar una cirugía de este tipo, por lo que le sugirió buscar un espacio en los hospitales de la Ciudad de México.

“Lo que dicen los médicos es que es un tumor que esta alojado en una zona de su cerebelo, donde están todos los nervios, es de muy alto riesgo, y el medico me dijo que tiene una enfermedad muy grave, podría realizar la cirugía, pero que no había los recursos necesarios y sí, realmente el hospital carece de recursos (…) ellos no tienen un medico intensivista y eso es muy importante (…) se hablo con la directora y ella no quiso, que no iban a arriesgarse y me dijo que las madres buscamos un milagro para los hijos y que tenia que entender la situación», agregó.