José Sobrevilla – Zócalo, 21 años escudriñando el mundo de los medios

*Cuando la ley y la política chocan, la ley es la que sale perdiendo. Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso. Camelot

Por Gilberto Haaz Diez

Sorprendió al mundo intelectual mexica, que el fiscal, Alejandro Gertz Manero, en complicidad con Ya Saben Quién, abriera un frente de guerra contra 31 científicos mexicanos del Conacyt, como en la vieja Rusia, cuando había purga contra los disidentes, se incluye al escritor ruso y ganador del Premio Nobel, Alexander Solyenitzi. La historia es que la FGR envió sendas y tremendas ordenes de aprehensión contra ellos, que, afortunadamente, un juez las rechazó, por no estar bien sustentadas. El fiscal, cuando la segunda ocasión se las regresaron, todo caliente dijo que ahí iba una tercera. Brincó el mundo de las letras, esta gente perseguida es y han sido científicos, todos gente de bien, pero llegó la nueva 4T y los señaló de defraudadores y delincuencia organizada, dizque por haber creado una Fundación que repartía el dinero, en tiempos de Peña Nieto. “El Foro fue creado como organismo autónomo por la ley de Ciencia y Tecnología de 2012: el Conacyt debía apoyarlo financieramente. No hubo ilegalidad alguna en recibir recursos y ejercerlos. Las acusaciones no tienen sustento jurídico”, dice el periodista Gil Gaméz. El rector de la UNAM, Enrique Graue, salió en defensa de ellos y exigió que la división de poderes actúe y los jueces no se dejen amedrentar por ese poder avasallador. Algunos columnistas serios, opinan que a Alejandro Gertz Manero, cuando termine su función le espera su ‘fiestecita’, por tanto daño que ha causado, no solo aquí, trae un lio familiar y metió a la cárcel a una de las familias de la compañera de su hermano, fallecido a quienes acusa de negligencia criminal. Otra versión fuerte es que, cuando el fiscal quiso pertenecer a ese club de escritores y científicos, le sacaron tarjeta roja porque había plagiado un libro en su tesis. De remate, el expresidente Vicente Fox: “Eso es una verdadera chingadera. Nos están llevando al baile uno por uno, mañana puedes ser tú”. Pues sí.

RAFA MARQUEZ (FUERA DE LA LISTA NEGRA)

Hace unos cuatro años, el mundo futbolístico se sorprendió porque a Rafa Márquez, el segundo histórico mejor futbolista en Europa, después de Hugo Sánchez, una cosa gringa llamada Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Tesoro de Estados Unidos, le sacó tarjeta roja y lo acusó de que tenía ligas con un narco. Todos nos asombramos, porque Rafa ha sido una gente disciplinada, seria, sin escándalos, que ha hecho su dinero en lo que le gusta, el futbol. Lo que pudo haber ocurrido, es que quizá algún día algún maloso de estos llegó y le donó una cantidad de dinero para una de sus fundaciones de sus equipos, y de ahí lo señalaron. Como le hicieron al cantante Julión Álvarez, que también fue vetado en las redes digitales, Youtube y en todas las redes sociales: Facebook, Tuiter e Internet, dañándole en su carrera musical, por no poder presentarse a conciertos en aquel territorio americano. Bueno, pues ayer dijo mi abuelita que siempre no, y Rafa Márquez fue exonerado y retiró de la lista negra su nombre y sus empresas, por la misma oficina que lo había acusado.

LA LIGA MISOGINA

La Femexfut es una Cosa Nostra. Además de habilones, son misóginos. Una cosa llamada Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), multó con 177 millones de pesos mexicas, a 17 clubes de futbol, que son como el club de Toby, incluidos los más grandes: Cruz Azul, Guadalajara, Santos, América, Toluca, Tigres, todos, no jugaban limpio y se pusieron de acuerdo para que, a las mujeres, a esas chiquillas que juegan futbol, les pagaran mucho menos y les fijaran mínimos salarios, topes salariales, vamos. Eran como de las tiendas de raya, las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos y las menores de 23 años, 500 pesos. Ni para los camiones. Luego se compadecieron los muy gandallas y las subieron a 15 mil pesos topes máximos, y que los apoyos en especie no podrían superar los 50 mil pesos. Si mi general Pancho Villa viviera, iría por ellos y los cuelga de una portería o a media cancha. El presidente AMLO debía tener alguien allí cerca que sepa de futbol y lo alerte de todas estas mañas de los dueños, no solo en este asunto de las chiquillas jovencitas, sino en todo porque son unos piratas del caribe. No respetan nada, con todo y que en el último juego de la selección mexicana contra Colombia, en el Estadio Azteca, esas jovencitas metieron 10 mil espectadores con boletos pagados, con todo y pandemia.

