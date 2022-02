Por lo menos 8 Tráileres han volcado por Frente Frío 28 en Oaxaca

Foto: La Verdad Noticias.

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, documentó una caminata en el cerro de Tlalpan, en las instalaciones del Colegio Militar, como parte de las recomendaciones médicas.

Tras haberse sometido a un cateterismo cardiaco, la salud del Jefe del Ejecutivo, ha sido objeto de interés en la población y medios de comunicación, más aun al haber dejado un «testamento político».

Sin embargo este domingo López Obrador, a través de un video en sus redes sociales sigue demostrando y señalando que se encuentra bien de salud.

«No se puede vencer a quien no sabe rendirse, o como era el lema de la asociación de jubilados y pensionados … dejar de luchar es como empezar a morir, no es tan dramático, pero sí hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad .. Me puedo caer, pero me voy a levantar», expresó AMLO.