Por presuntos cobros en traslados de ambulancia corren a director de Protección Civil de Soledad de Doblado

Veracruz, Ver.- Por denuncias de presuntos cobros en los traslados de ambulancia fue destituido el director de Protección Civil, Samuel García Sosa, del municipio de Soledad de Doblado, confirmó la alcaldesa Arantxa Zamitiz Sosa.

La edil negó que su lugar haya sido ocupado por su cuñado, cómo se rumoró en redes sociales, pues aseguró el hermano de su esposo es odontólogo y tiene un consultorio en la ciudad de Veracruz.

«Efectivamente, tuvimos que despedir al director de Protección Civil hace unas semanas, por diversas quejas de la ciudadanía, como ustedes comentan, hubo por ahí algunas situaciones que no fueron correctas, estaba cobrando traslados, despedimos al director, con él se fueron otras personas que no les parecieron los ajustes que hicimos y ni modo, nuestro equipo de protección civil continúa. Eso que se comenta, mi cuñado es dentista aquí en Veracruz, por ahí les pasó su número por sí lo quieren visitar, no está en Soledad de Doblado», apuntó.

La morenista señaló qué, los traslados de ambulancias son gratuitos; sin embargo, aparentemente, el ahora ex director de Protección Civil, cobraba los viajes solicitaban los enfermos para llegar al Hospital Regional de Veracruz.

Su lugar fue ocupado por Eduardo Argüello, de quién aclaró, no es nacido en el municipio; sin embargo, cuenta con las credenciales para desempeñar el cargo.

Finalmente, Arantxa Zamitiz Sosa dijo que, también han prescindido de 4 elementos de la Policía Municipal y agentes de tránsito, por encontrar irregularidades en labores.

Por Alejandro Ávila