Por ser Veracruz el ORFIS nos carga la mano un poquito señala alcalde de Veracruz

Veracruz, Ver. – El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, señaló que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) les “carga la mano” un poco más, por ser un municipio de oposición; aunque aseguró que las observaciones hechas por la Cuenta Pública 2019 serán solventadas sin problema, tal como lo hicieron en la denuncia que le interpusieron en 2020, por otro presunto mal manejo de recursos.

El edil panista explicó que las observaciones son temas meramente documentales, al tiempo que aclaró que todas las obras y los estados financieros del municipio se han realizado correctamente; tanto que son al momento el tercer municipio más transparente de todo el país, por lo que no existe preocupación alguna.

Recalcó que todo es un tema de documentación y puso como ejemplo una obra pública, misma que se inicia con una validación de palabra por parte de una dependencia como CAEV o CONAGUA, y una vez que esta entrega el documento que avala los trabajos, este se reenvía al ORFIS para que quede solventado ese rubro en específico.

Yunes Márquez puntualizó que el tema de “pensiones” que menciona el ORFIS, es básicamente la nómina del Ayuntamiento; ahí les señalaron que no encontraron varios documentos. Ante esto, dijo que se entregarán nuevamente, y que resultará lo mismo que el año pasado cuando fue denunciado por presunta malversación de fondos federales.

“Les quiero recordar algo, ¿Qué pasó el año pasado?, me denunciaron ante la Fiscalía el ORFIS, ¿Y qué pasó?, nada. ¿Por qué no pasó nada?, porque teníamos la razón, teníamos el documento de la Secretaría de Hacienda donde decía que esos fondos no tenían anualidad, como los tuvimos en un principio. Pero entiendo que es Veracruz y ellos tengan que cargarnos la mano un poquito. Bueno, igual que el año pasado esto también lo vamos a documentar y no pasa nada”, remató.