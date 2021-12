Por sus «#!?&%» juez deja en prisión a 6 jóvenes xalapeños; está vacacionando

Xalapa, Ver.– A pesar de que hace unos días un juez federal ordenó la liberación inmediata de 6 jóvenes que estaban presos «de manera preventiva» en el penal de Pacho Viejo como presuntos responsables del delito de ultrajes a la autoridad, el juez de control en dicho reclusorio Andrés García Nolasco, «por su hombría», se fue de vacaciones y no le importó que injustamente se pasen la navidad tras las rejas.

El turno de guardia le correspondía a la jueza de control Sarahi Sosa Moreno, sin embargo ella se excusó de conocer el proceso para que fuese García Nolasco quien resolviera la sentencia de amparo, mismo que se fue de vacaciones.

La audiencia estaba programada para las 19:00 horas del jueves en las salas de juicios orales del Centro de Reinserción Social (Cereso), con base en lo dictado por la autoridad jurisdiccional federal.

Los seis jóvenes Manuel “N”, Luis Francisco “N”, Brian Alberto “N”, Juvencio “N”, Lorenzo “N” y José Leonardo “N” fueron arrestados, en septiembre pasado, en la Plaza El Tejar, ubicada en la colonia Tatahuicapan, frente a la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), en la capital de Veracruz.

Cabe recordar que los policías estatales aseguraron que los detenidos tenían amagado y con la cabeza agachada a un hombre y, al notar la presencia de los servidores públicos, dicha persona pidió ayuda y empezó a forcejear, que los imputados utulizaron armas punzocortantes para tratar de agredirlos; no obstante el supuesto amagado no apareció, no presentó su denuncia en la Fiscalía General del Estado y ni siquiera fue rescatado por los elementos de seguridad.

Por Roberto Valerde García