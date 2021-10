Por tercera ocasión intentan robar primaria en Veracruz

Veracruz, Veracruz.- La madrugada de este jueves, el portón de la primaria “Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín” fue violentado nuevamente por ladrones quienes en esta ocasión solo vandalizaron las instalaciones al no poder robarse nada; el inmueble sufre su tercera afectación en menos de un año.

Rosalba Hernández García, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), explicó que la primera ocasión les fueron robadas solamente las bocinas; posteriormente, llegaron a destrozar el centro de carga, lo cual dejó sin efecto a las cámaras de vigilancia y el cercado eléctrico; al quedarse sin luz, los ladrones pudieron robar el cableado de cobre, tubería y bomba de agua y la campana.

Tras el segundo robo y ante la falta de clases presenciales por pandemia, los padres de familia decidieron resguardar el equipo de cómputo, aires acondicionados y otras cosas de valor.

“Afortunadamente ahorita ya no pudieron causarnos más daño, porque tomamos en resguardo como dije, los equipos de cómputo, los climas, y bueno, pues en esta ocasión solo fue el que abrieron el portón y pues no pudieron llevarse nada (…) Por parte de las autoridades, nosotros no hemos tenido un apoyo hasta el momento, se están gestionado por ahí, porque se están haciendo las denuncias, las demandas, etcétera, y se está presentando la documentación por parte de un seguro que existe, en donde nos van a apoyar, pero todavía no tenemos respuesta ni ha quedado esa documentación”, relató.