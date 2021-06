Potencial ciclónico en Golfo de Tehuantepec trae lluvias al sureste del país

Venustiano Carranza, Puebla.- Habitantes de la cabecera municipal, Agua Fría, denuncian que el servicio de Limpia Pública es pésimo ya que no tienen un horario para que el camión recolector pasé, además, de que no se la llevan si no pagan.

A decir de Fernando Márquez Hilario, en Agua Fría no hay un día con horario establecido para que el camión de la basura pase, apesar de que en repetidas ocasiones han pedido al Ayuntamiento que lo manden por la acomulacion de desechos en la vía pública.

Añadió que esto obliga a las personas a realizar la quema de basura, haciendo que el humo contamine el aire, y por si fuera poco, muchos ocupan la rivera del río para tirar su basura o la entierran.

«Ni pasan, y cuando pasan si no le das mínimo 10 pesos al recolector no se la llevan, es un servicio que merecemos porque pagamos impuestos, y si el problema aquí en la cabecera municipal es serio, que será de las comunidades» dijo.

Por lo tanto, pidió que las próximas autoridades que entraran en función, consideren la importancia de regularizar este servicio que podría afectar la salud de los habitantes por no tener un adecuado control de sus desechos.