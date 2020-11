Poza Rica cumple 69 años como Municipio Libre

Poza Rica, Ver. – Ante la gran afluencia de ciudadanos en centros comerciales y centrales de abasto de la zona norte del estado, las corporaciones de seguridad implementarán un operativo, participando, Policía Federal, Estatal y Municipal.

De acuerdo a funcionarios en dicha materia, explicaron que se espera que durante este viernes, sábado y domingo, existe una sobre afluencia en centros comerciales, quienes son los que principalmente realizan descuentos de interés para la población.

“Tendremos patrullas en los estacionamientos de los centros comerciales, son 5 centros comerciales de mayor magnitud en Poza Rica, se les dará prioridad, sin embargo no se desatenderá las llamadas de emergencia de la población” señalaron.

Por otra parte también dentro del programa anual el “Buen Fin” serán alrededor de 50 comerciantes los que participan en del Mercado Poza Rica, brindado en diversos giros comerciantes descuentos del 10 al 15 por ciento, así lo dio a conocer Sergio Domínguez García, secretario general de dicha central de abasto

Afirmó que esta actividad no sólo beneficia a las grandes empresas si no también a las micro empresas, ya que a pesar de que no existe una gran derrama económica, la ciudadanía sabe a adquirir algunos productos, esenciales para el uso diario.

