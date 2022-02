Poza Rica queda fuera como subsede de Cumbre Tajín

Coatzintla, Ver.- Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Unidad de Medicina Familiar (UMF-74) del IMSS, de esta cabecera recomienda hacer cambios en el estilo de vida para prevenir esta enfermedad.

En general aconseja dejar de fumar, no consumir alcohol, hacer ejercicio, elegir alimentos saludables y evitar el sobrepeso y la obesidad.

La UMF destaca que la detección oportuna de cualquier cáncer salva muchas vidas, especialmente menciona a mujeres derechohabientes a quienes convoca a realizarse el chequeo Prevenimss para detectar oportunamente cáncer de mama o cervicouterino.

Síntomas como la disfunción eréctil, la enfermedad prostática, el hipercolesterolemia avisan cáncer de colon y recto. El estreñimiento o diarrea por cuatro semanas, o presencia de sangre en el excremento avisan cáncer de intestino.

Los hombres deben tener cuidado con los cambios al orinar, ya que algunos indican cáncer de próstata. Las heridas o lesiones de la piel que no curan (sangren o no) avisan cáncer de piel. Pueden ser signos de cáncer oral las lesiones en la boca que no se curan y más en personas que fuman, mastican tabaco o toman alcohol.

Placas blancas en la boca y manchas blancas en la lengua, se asocian con leucoplasia (área precancerosa). Tos persistente, flemas con sangre, carraspera y pérdida de peso indican cáncer de pulmón o de laringe o tiroides.

El cáncer de estómago puede presentar malestar o dolor abdominal, náuseas, vómito (ocasionalmente con sangre), diarrea o estreñimiento, indigestión o sensación de plenitud después de pequeñas comidas, inflamación abdominal.

