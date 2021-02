Adultos mayores deben registrarse sábado y domingo

Por: Gabino Escamilla Hernández

– El gobierno municipal en coordinación con la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad, así como la Dirección de Industria y Comercio con el apoyo de Tránsito del Estado y Seguridad Vial, de continuar mejorando el semáforo epidemiológico, se abrirán paulatinamente las calles del primer cuadro de la ciudad.

Así lo dio a conocer el director municipal de tránsito y vialidad Héctor Ángel Martínez Probó, con la finalidad que para los comerciantes, esto no sea un impedimento para que las personas no puedan llegar a realizar sus compras.

Indicando que todo esto es de acuerdo al comportamiento del semáforo epidemiológico, que en estos momentos se encuentran en color naranja, por lo que se está estudiando cómo ir paulatinamente soltando las vialidades del primer cuadro de la ciudad, de manera controlada.

Claro está sin perder el tema de salud qué se tiene que llevar de la mano porque es la parte principal para el control de este virus por lo que ya se están haciendo dichas liberaciones de calles del primer cuadro.

Indicando Héctor Ángel Martínez Bravo, que estas acciones se realizarán la próxima semana y en espera que las condiciones epidemiológicas lo permita y de esta manera poder reabrir la calle Heriberto Kehoe y entronque de Lázaro Cárdenas con Ruiz Cortines, hasta llegar al hotel Best Wester, que se encuentran cerradas.



Así mismo señaló que se han aperturado los tianguis de la colonia Petromex, Granjas, Nacional, mediante un control que lleva industria y comercio, como también asegurando que se continúa con el perifoneo invitando a los comerciantes a tener susanito y santé a la mano para proporcionarlo a sus clientes, así como con el uso del cubrebocas y sobre todo guardando Susana distancia, para que con estas acciones no volvamos a caer en el semáforo rojo.

Asegurando que en estas acciones la ciudadanía está colaborando y está consciente, qué debemos prepararnos para entrar paulatinamente a la nueva normalidad.