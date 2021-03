Cierran negocios en Poza Rica hasta en un 30% en el 2021

Poza Rica, Ver.- Tanto el sector salud y las autoridades municipales han venido señalando que aún cuando Poza Rica se encuentre en semáforo naranja, existen las condiciones de alto riesgo de contagio por la pandemia del virus Sars-Cov-2(COVID-19).

Por lo que el presidente municipal ingeniero Francisco Velázquez Vallejo hace la invitación a no bajar la guardia en esta emergencia sanitaria, todo depende del comportamiento que tengamos todos es como paulatinamente podremos salir y avanzar al semáforo de color amarillo y así consecutivamente hasta mejorar en que nuestra ciudad se encuentre libre de esta terrible pandemia, y para no comprometer la salud de la población, es necesario no dejar de mantener las medidas de prevención establecidas por parte de las autoridades de salud.

El Gobierno de Poza Rica encabezado por el alcalde Francisco Javier Velázquez, precisa que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, Poza Rica se encuentra dentro de los 73 municipios, que se ubican en la condición de Semáforo Epidemiológico Naranja, por lo que el riesgo de contagio, no debe de ser subestimado por la población.

Es importante mencionar que en el municipio de Poza Rica de acuerdo al corte estadístico de la Secretaría de Salud del pasado 26 de Febrero del presente año, se contabilizan un total de 3 mil 493 casos confirmados de personas que han sido contagiadas de la enfermedad, también se contabilizan 546 defunciones y existen 1,104 casos de personas sospechosas de haber contraído la enfermedad.

Por lo que es muy importante evitar aglomeraciones, mantener la higiene constante de manos, y uso de cubrebocas, así como el uso constante del gel antibacterial.

Ante esta situación y por instrucciones del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, se reafirma “La Lucha Continúa, Todos Contra el COVID-19”, a fin de concientizar a la población para que contribuya a evitar que más pozarricenses y personas que transitan por la ciudad, se vean contagiados y pongan en riesgo su salud.

