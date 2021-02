Continúa campaña de vasectomías gratuitas en Poza Rica

Poza Rica, Ver. – En entrevista con la secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, señaló que cada 25 mes con mes es día naranja, día de la lucha contra la violencia de las mujeres, y en esta ocasión, de gira por la zona norte del estado de Veracruz llevando consigo una brigada, con todos los protocolos de prevención contra la pandemia, lleva brigadas que aportar asesoría jurídica, asesoría psicológica y asesoría de trabajo social a todas las mujeres que sufren un tipo de violencia.

Se contó con la participación y solidaridad de la directora municipal del Instituto de la Mujer en Poza Rica, Norma Arango.

Esto con la finalidad de luchar contra los actos de violencia cometidos a mujeres de cualquier edad, como son el hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio o difusión sin consentimiento del contenido íntimo, ya sea verdadero o alterado.

Foto: Gabino Escamilla Hernández

Asimismo, dijo cómo prevenir la violencia de género digital, usando correctamente los dispositivos con contraseñas seguras y no compartirlas, no chatear con desconocidos, cuidando la privacidad en internet no publicando información de lugares que se frecuentan, con quién y cuándo, ni tu estado de ánimo.

Afirmaron que en Veracruz, si alguien ejerce violencia digital está cometiendo un delito y podrá ser sancionado con 4 años de prisión y multas, asimismo las penas se aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena cuando, el delito lo comete el conyugue, concubinario, concubina o por persona con la que esté o haya estado unido la víctima.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres pone a disposición las líneas telefónicas 075 línea de la mujer, 911, y al 890 68 537, donde se les brindará la asesoría necesaria.

Por Gabino Escamilla Hernández