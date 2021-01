Dan último adiós en Poza Rica a líder de taxistas asesinado

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Este medio día el gobierno municipal se reunió con propietarios de bares y cantinas, para tomar acuerdos sobre la implementación de la Ley Seca este fin de semana.

Por lo que los propietarios de bares, cantinas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas señalaron que, ante el llamado que hace el gobierno municipal que dirige el ingeniero Francisco Velázquez Vallejo y ante la situación grave que se está viviendo en Poza Rica, estos acatarán las disposiciones y se continuará con las medidas preventivas necesarias contra el COVID-19.

Quedando en claro que todos los establecimientos comerciales con giros de venta de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades queda restringido la venta, de botella abierta, botella cerrada y al copeo en todos estos establecimientos en el municipio.

Se dijo que estos establecimientos podrán funcionar de lunes a jueves a partir de las 21 horas, y a partir de este viernes queda restringida la venta, por lo que el director de desarrollo económico y fomento al empleo ingeniero José de Jesús Luna Curi, dijo que desde esta tarde se llevará a cabo un operativo para verificar que estas disposiciones se cumplan, en el entendido de que aquellos establecimientos que no acaten esta disposición se podrían hacer merecedores de una sanción administrativa que va desde 0 a 50 salarios mínimos.

Indicando que la intención no es sancionar al comercio a propietarios de bares y cantinas, sólo en aquellos casos en que alguno no acate estas disposiciones se hará merecedor de estas acciones y en este caso no hay favoritismo no hay influyentismo se acabaron los moches, todo tendrá que ingresar a la tesorería.

Por lo que dijo que este acercamiento fue muy fructífero, participaron más de 120 propietarios de bares y cantinas así como de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

