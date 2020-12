DIF Cazones rifa un arcón navideño a los participantes del buzón de buenos deseos

Cazones de Herrera, Ver.– Este miércoles al medio día el H. Ayuntamiento que preside Zenón Pacheco Vergel, a través de la dirección de Educación y Cultura y el Sistema municipal de Desarrollo Integral de la Familia, realizaron la rifa de un arcón entre los participantes de mensajes de buenos deseos que fueron depositados en el “Buzón Navideños” en el parque central de este municipio.

En esta ceremonia se contó con la participación de la presidenta del sistema municipal DIF Guadalupe Rubí Trinidad, acompañada del presidente municipal Zenón Pacheco Vergel y la profesora Mirna Celia Esponda Cruz, directora de Educación y Cultura.

En esta rifa del arcón navideño se realizó bajo la dinámica de sacar cinco mensajes que se encontraban depositados en el Buzón de Buenos Deseos, resultando ganadora la niña Camila Sofía Navarrete, con su bonito mensaje :

“ Hola mi nombre es Camila Avilés Navarrete, mis buenos deseos par a todo Cazones son 1.- Que estén felices esta Navidad (aunque no estén con toda su familia, no significa que deban estar tristes ya que ellos están con ustedes aunque no los abracen)

2.- Todos estén sanos, tanto de salud como emocional ente.

3.- Que tengas un Feliz pero distanciado año nuevo dense ustedes mismos un fuerte y grandioso abrazo.

4.- FELIZ NAVIDAD

Atentamente

CAMILA

Quédate en Casa

Con este mensaje de buenos deseos, depositado en el Buzón de los Buenos Deseos, fue la ganadora de un bonito arcón Navideño, cabe hacer mención que el sistema DIF continuar dejando este buzón, para que más niños, sigan depositando sus mensajes de buenos deseos, para esta Navidad y Año Nuevo 2021.

