Esperanza en navidad y fin de año por incremento en ventas en Poza rica

Poza Rica, Ver.- Al respecto Marcela Vicencio Galindo Secretaria del Exterior del Mercado Poza Rica, destacó que la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno de Poza Rica ha dado resultados positivos para dicha central de abastos ya que las personas acuden con mayor regularidad a realizar sus compras.

Destacó que hasta el momento las ventas se mantiene en un 35 por ciento cifra inferior al año pasado, sin embargo, mantiene la esperanza que para los últimos días del 2020 logren un repunte significativo sobre todo por navidad y Año Nuevo.

Foto: Noreste

En otro tema, afirmó que hasta el momento no se ha visto reflejado el precio de los productos de la canasta básica, sin embargo, no descarta que en próximos meses se vea reflejado en los negocios, esto debido a que el costo de la gasolina no ha disminuido.

“Teníamos previsto el aumento el costo de productos para mitad de este 2020, pero para no afectar a la población decidimos mantener nuestros precios y lo seguiremos manteniendo hasta que no afecte también a los comerciantes” concluyó.

Por Redacción Noreste

También te puede interesar ver: Luz de Veracruz comparte el pan y la sal con los más vulnerables en Poza Rica