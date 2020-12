Exige Club Rotary de Poza Rica justicia para Samara

Poza Rica de Hidalgo, Ver. – De acuerdo a las estadísticas dadas a conocer por el secretario de salud en el estado Dr. Roberto Ramos Alor, la situación se complica con el incremento de casos confirmados del covid-19, por lo que estamos expuestos a un alto contagio de este virus que afectado al mundo entero.

Por lo que el propio doctor Roberto Ramos Alor y el presidente municipal ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo están haciendo un llamado a la población a hacer conciencia a cuidarnos y protegernos, a usar el cubrebocas lavarse las manos periódicamente, y respetarla sana distancia.

Señalaron que la ciudadanía debe de acatar las disposiciones sanitarias y a no confiarse, señalando que la vacuna ya está en México y Mientras no llegue a nuestro estado a nuestra ciudad las cosas se pueden empeorar, asegurando En su comentario el doctor Ramos Alor señaló, que la presencia de esta vacuna va a ser una aliada para poder acabar con esta pandemia pero mientras los ciudadanos no la tengamos estamos inmersos en este gran peligro de contagio.

Foto: Gabino Escamilla Hernández / Noreste

Dijo qué es muy lamentable que en ciudades como Poza Rica Coatzacoalcos, Córdoba y el Puerto de Veracruz, la ciudadanía no se cuide, no le ha caído el 20 todavía, agregando que de nada sirve que los comercios, establecimientos instituciones bancarias, apliquen el gel antibacterial a sus clientes, pero podemos ver haciendo largas filas y todos amontonados, sin guardar la sana distancia y es allí donde podemos contagiarnos.

Por lo que insistió en que si no tenemos a que salir a la calle no lo hagamos, quedemos en casa y si tenemos que salir, lo hagamos con todas las medidas preventivas.

Por: Gabino Escamilla Hernández / Noreste

