Grandes esfuerzos en Cruz Blanca por salvar nuestro medio ambiente

Poza Rica de Hidalgo, Ver. – En entrevista con el biólogo José Valdez Zenil director municipal de ecología y medio ambiente, señaló que es muy lamentable ver que los cinco arroyos que cruzan nuestra ciudad se encuentran considerados como focos rojos, ante el alto grado de contaminación ambiental.

Foto: Noreste

Afirmando que por instrucciones del presidente municipal ingeniero Francisco y que aun cuando la limpieza de los arroyos Arroyo El Hueleque, el arroyo del Maíz, El Mollejón, el arroyo de la Jícara y Salsipuedes, son arroyos donde el saneamiento es permanente.

Foto: Noreste

Señalando que no es un trabajo fácil, es algo complicado, estos trabajos no son sólo del gobierno federal, estatal o municipal, sino que se tiene que involucrar a la sociedad con la conciencia y la sensibilidad que tenga la sociedad ante los problemas ambientales, eso sería de gran ayuda para cualquier gobierno, no nada más aquí en Poza Rica, es en todos los municipios donde la parte social y la parte cultural de la gente es muy importante.

Foto: Noreste

De igual forma el biólogo José Valdez Zenil puntualizó que hay gente que está respondiendo muy bien, pero así como hay gente que responde bien, hay gente que es todo lo contrario, porque se ha tenido conocimiento que cuando el personal del ayuntamiento se encuentra realizando los trabajos de limpieza de los arroyos, han llegado personas a tirar bolsas con basura, y esto es muy lamentable.

Foto: Noreste

Ante esta situación se han visto en la necesidad de aplicar sanciones a personas que han sido sorprendidas arrojando estos desperdicios a los arroyos, aún cuando la intención no es aplicar una sanción no estar buscando, sino que es para que hagan conciencia a no continuar contaminando estos arroyos que cruzan nuestra ciudad y por ende desembocan al río Cazones, por lo que se hace un llamado a la población en general a crear una cultura de limpieza.

Por:Gabino Escamilla Hernández

