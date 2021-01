Inversion en infraestructura educativa compromiso de Gobierno

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Con lágrimas en los ojos y ante la impotencia de poder hacer algo contra los jóvenes, los cuáles las envuelven para ayudarles a realizar el retiro en los cajeros del la institución bancaria, denominada BBVA Bancomer, ubicada en calle 4 Norte en la colonia Obrera.

La señora quien dijo llamarse María Eugenia, indicó que el pasado viernes fue al cajero y al estar haciendo la operación para retirar un dinero que le mandan sus hijos, cuando al no poder hacerlo y tardar mucho tiempo, se le acercó una persona que se ofreció muy amable para ayudarle y al darle su tarjeta este le indico que no tenía saldo.

Por lo que le regreso su tarjeta y al volver a intentarlo efectivamente ya no tenía saldo, señalando que uno de sus hijos le había depositado un dinero y no era posible que su tarjeta, no tuviera nada.

Foto. Noreste. / Gabino Escamilla Hernández.

Más tarde se dirigió a una ventanilla que decía servicio a clientes y pidió que le imprimieran su estado de cuenta, como resultado le informaron que hora antes había retirado su saldo.

Por lo que furiosa indicó que sería bueno que el banco tuviera seguridad privada para vincular que esos jóvenes estén atracado a los cuentahabientes en sus propias instalaciones.

Con información de Gabino Escamilla Hernández.

