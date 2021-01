ITSPR, brinda educación digital a estudiantes

*Por lo menos 120 alumnos de la generación 2014-2018 pagaron 12 mil pesos por sus títulos y la Universidad de Oriente no se los ha entregado

Redacción

Poza Rica, Ver.- Cansados de no recibir respuesta de parte de sus autoridades educativas, alumnos de diferentes carreras de la Universidad de Oriente campus Poza Rica, denunciaron el posible fraude del que podrían ser presa, pues desde hace años, afirmaron, la directiva de la casa de estudios se niegan a iniciar con los respectivos trámites de titulación de por lo menos 120 alumnos egresados.

Se trata de decenas de alumnos de la generación 2014-2018, de las carreras Administración de Negocios, Mercadotecnia, Derecho, Lenguas Extranjeras, Gastronomía y Turismo quienes ya pagaron montos de 12 mil pesos cada uno, por su titulación que hasta el momento esta estancado.

Incluso egresados que lograron obtener una titulación automatica con promedio superior al 9.5, y que los hace acreedores a un descuento del 50 por ciento, también fueron timados, ya que de acuerdo con los afectados aun cuando ya pagaron por su titulo, el documento no llega.

Destacaron que al solicitar información a la directiva, los profesores responsables argumentan a los alumnos que el tramite esta estancado en la ciudad de Xalapa, una excusa que han puesto desde hace varios años, incluso desde antes de presentarse la pandemia por Covid-19.

Los quejosos, quienes decidieron mantener el anonimato por miedo a represalias, aseveraron el número de afectados podría ser superior ya que la universidad continua entregando generaciones de profesionales, que tampoco cuentan con un título profesional ya que la universidad no ha iniciado los trámites.

A decir de los afectados esta situación no solo se centra en la falta de un título, sino que esta perjudicando severamente a los alumnos egresados que no pueden encontrar trabajo por la falta del documento, pero quienes ya cuentan con un puesto no pueden ascender de puesto, tampoco estudiar una maestría o especialización, ya que la universidad no les tramita su titulo profesional.

Ante esta situación los alumnos y padres de familia exigieron una respuesta oportuna sobre el caso de parte de los directivos de la universidad, de lo contrario subrayaron la necesidad de solicitar el apoyo de autoridades educativas estatales, que podrían desconocer de estos hechos.