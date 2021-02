La emergencia sanitaria contra el COVID-19 continúa en Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo, Ver. – Muy preocupante que muchas personas aún no entiendan la gravedad de la pandemia del covid 19, que sólo usan el cubrebocas y el gel antibacterial cuando toma en el transporte público o entran algún establecimiento y de ahí se les olvida qué la pandemia aún existe y que está causando graves estragos en la sociedad.



Es muy grave observar día a día, el primer cuadro de la ciudad se encuentran aglomerado ante esta situación los resultados se están viendo en las estadísticas que a diario da conocer la secretaría de salud del Estado de Veracruz.



Cabe señalar que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, entre viernes a sábado hubo un incremento de casos confirmados y casos sospechosos, como también de defunciones; como ejemplo el viernes en esta ciudad existían 3417 casos confirmados de covid-19, 1,111 casos sospechosos y 495 de funciones, este sábado sumaban 3,420 casos confirmados, casos sospechosos 1,131 y 518 defunciones.



Haciendo un total en todo el estado de Veracruz 53, 089 casos confirmados, casos sospechosos 11, 458, y lamentablemente 7636 defunciones, ante esta grave situación debemos de ponernos a pensar y acatar las disposiciones sanitarias implementadas por el sector salud, utilizando el cubrebocas, lavarse las manos periódicamente y respetar y guardar la sana distancia para evitar un posible contagio de esta terrible enfermedad.

Así mismo, el quedarnos en casa, no salir si no es necesario, y si por alguna necesidad se tiene que salir, hagámoslo con todas las medidas preventivas para evitar un posible contagio y no formar parte de las estadísticas.

