La lucha contra el Covid-19 continúa en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- La dirección municipal de Protección Civil dio a conocer la información meteorológica que trae consigo el frente frío número 24 y para este sábado nublado a medio nublado con probables nieblas, lloviznas o lluvias dispersas.

En la costa, el viento del Norte con velocidades de 45-55 km/h y rachas de 70-85 km/h, oleaje elevado. Temperatura diurna relativamente baja en el norte y con poco cambio en el centro y sur, ambiente fresco a frío en especial esta tarde y noche, heladas en zonas de mayor elevación.

Foto: Web

Asimismo, indica que hay que estar muy alerta y protegerse de los cambios bruscos de temperatura, abrigar a los menores y adultos mayores de edad, porque esto podría traer consecuencias con enfermedades en las vías respiratorias.

No sin antes recordarles que no hay que bajar la guardia contra la emergencia sanitaria del Covid-19, acatando las disposiciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud, lavarse las manos cotidianamente, uso del cubrebocas y sobre todo respetar la sana distancia, para prevenir un posible contagio de este virus y no salir a la calle si no es necesario.

Por: Gabriela Escamilla Hernández

Por Gabino Escamilla Hernández