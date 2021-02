La vacuna contra el Covid-19 es para todos

Este día se conoció que la química Julia Caro Benavides, se registró como pre candidata la diputación local por el quinto Distrito Electoral, por el partido MORENA, hace unos minutos la química Julia Caro Benavides, posteó en su perfil del Facebook » Hoy he decidido seguir trabajando por la democracia de mi país, mi coraje nació el 6 de octubre de 1958 y se hizo fuerte el 2 de Octubre de 1968, pertenezco al movimiento Obradirista, la lucha continúa y yo quiero seguir siendo parte de la cuarta transformación, tengo que aportar a mí México y mi Veracruz, por eso me he registrado como aspirante a una candidatura en busca de la diputación local por mi partido en el que me ha tocado construir a MORENA».