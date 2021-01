Maestros temen despidos masivos por declaración patrimonial ante el SAT

Poza Rica, Ver.- El director de Turismo, Edgar de León Silva, se sumó a la petición que hizo el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que la población no viaje a Poza Rica, esto debido al alto índice de contagio de coronavirus en esta urbe petrolera.

Explicó que, aunque con este tipo de restricciones sí limita la reactivación y recuperación económica de la ciudad, el llamado que hicieron las autoridades estatales es legítimo, ya que aún no se cuenta con las condiciones sanitarias en esta ciudad para que arriben los ciudadanos.

Las autoridades estatales recomendaron a la población no viajar a Poza Rica si no es necesario, debido a la alerta roja por el riesgo de contagio de coronavirus, una alerta que no solo se giró para esta ciudad sino también para otros municipios de la región como Papantla y Tuxpan.

El funcionario municipal aseveró que en Poza Rica se aplican acciones, para certificar que los negocios como los hoteles y restaurantes cuenten con el sello de calidad Punto Limpio que impulsa la Secretaría de Turismo Federal.

Asevero que este tipo de acciones buscan promover la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las comunidades.

