No bajan la guardia en tiendas y centros comerciales en Poza Rica

Tihuatlán, Ver.- De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil del Estado y el Servicio Meteorológico Nacional, existen más de 40 Frentes Fríos que se registrarán en la entidad veracruzana, donde al momento está ubicado el número 32 que mantiene en alerta gris al municipio.

El regidor cuarto comisionado en Protección Civil, Benito Solís Quintana, dijo que debido a la presencia de los frentes fríos, a la fecha prevalece el trabajo permanente con agentes y sub agentes municipales, además de la población en general, ya que el anuncio actual serán las bajas temperaturas y lluvias.

“Hasta el momento el saldo ha sido blanco con algunas caídas de árboles que no fueron de consideración durante el paso de los primeros frentes fríos en el periodo abril- diciembre del año pasado, sin embargo la prevención continúa, ya que es durante las 24 horas sin distinciones”, aseguró.

Solís Quintana, hizo un llamado a los habitantes de esta zona, para que no ingieran bebidas frías, entibiar el agua para el baño, tener cuidado de no salir a la intemperie si no se cuenta con abrigo y no encerrarse con fogatas dentro de sus viviendas, con la finalidad de evitar enfermedades respiratorias.

Finalmente comentó que las temperaturas son variadas con el registro de frío y después el calor, lo que implica afectaciones en el organismo de las personas, las cuales también deben tomar las debidas precauciones.

