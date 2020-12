Operativo contra la pirotecnia en Poza Rica

Se paran a mitad de carretera para continuar brindando servicios.

La situación económica que impera en la zona norte ha afectado a todos los rubros de la población, sin embargo los que más han sufrido son los servicios de ambulancia particulares y la Cruz Roja, por lo que se ven obligados en algunas ocasiones arriesgar su vida para recolectar una moneda en principales calles y avenidas de la ciudad.

Tal es el caso de una ambulancia particular que todos los días se ubica sobre la carretera Poza Rica – Coatzintla y donde sus integrantes se ponen a media carretera para aprovechar el paso de los conductores y poder lograr obtener un apoyo económico que sirva para continuar brindando los servicios pre hospitalarios.

Señalan que al ser particulares no reciben algún apoyo económico y muchas de las ocasiones no cuentan con los insumos para atender a la población, explicaron que en el caso de los pacientes sospechosos de COVID-19 no cuenta ni con los mínimos protocolos sanitarios para atenderlos por lo que sólo atienden accidentes mínimos.

Otra de las preocupaciones de los paramédicos es que en muchas ocasiones no logran obtener un salario ya que el apoyo económico que recolectan en muchas de las ocasiones se destina hacia los insumos de la ambulancia.Por lo que esperan que ante esta contingencia sanitaria se les voltea ver, ya que los paramédicos y el sector salud en general son los que han logrado sacar adelante a la población con la atención a pesar de generar un riesgo para sus vidas.

