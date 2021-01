Usuarios del agua potable responden al pago del servicio

Poza Rica, Ver.- Autoridades municipales exhortaron a los enfermos de coronavirus y familiares, a denunciar cualquier tipo de violación a sus derechos humanos por parte de funcionarios públicos y en hospitales Covid, actos que piden ser castigados de manera jurídica por el Estado.

En redes sociales ciudadanos de este municipio, han denunciado de manera pública actos de discriminación en sus trabajos, en hospitales e incluso varios han declarado que han sido desalojados de sus viviendas en renta, por el hecho de haber padecido la enfermedad o en su caso ser pacientes activos.

Alejandra Solano

En este sentido Alejandra Solano, titular de la oficina de Derechos Humanos en Poza Rica, subrayó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal, por parte de algún ciudadano sobre alguna violación a sus derechos humanos, sin embargo, esto no quiere decir que no suceda.

Informó que si se llegara a presentar algún caso de discriminación o violencia en contra de enfermos y familiares, así como de personal médico, estos pueden acercarse a la oficina municipal de Derechos Humanos donde serán canalizados a la Delegación Estatal con sede en Tuxpan, donde su situación será atendida.

Foto: Isaac Carballo Paredes/Noreste

Explicó que afortudamente en esta ciudad tampoco se han registrado denuncias de ciudadanos a quienes se les haya negado la atención en los hospitales Covid; al parecer las únicas atenciones que se han prestado son para informar sobre sus derecho, ya que el 95 por ciento de los ciudadanos no conocen sus derechos.

Por Isaac Carballo Paredes