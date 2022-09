Pozarricense teme por su Vida

Redacción





Poza Rica, Ver.- Este sábado por la tarde, un joven pozarricense de nombre Adrián Eliazip Trejo López se acercó a este medio de comunicación para realizar una denuncia pública por las amenazas y golpes recibidos por unas personas hasta el momento desconocidas, pero que le dijeron que era un aviso de parte de los señores Joel Flores Islas y de Yamil Ali.

La víctima que responde al nombre de Adrián Eliazip Trejo López, argumentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado le mando un citatorio para que declare en torno a los hechos del delito de secuestro de una persona, de acuerdo a la carpeta de investigación PZR/DV11/F2/431/2020.

Adrián Eliazip Trejo López expuso que en el mes de julio fue notificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz para fungir como testigo en la averiguación de un secuestro de una persona, expresando que al acercarse a la fiscalía a realizar la declaración, resulta que ahora la propia fiscalía le ha estado negando en cierta forma que rinda su declaración, argumentando que se encuentran de vacaciones y que por el cambio de fiscales, y que la carpeta de investigación se encuentra extraviada.



Al continuar con su narración, Adrián Eliazip Trejo López aseguró, “Ahora constantemente estamos recibiendo mensajes, llamadas telefónicas amenazantes de que no se me ocurra hacer ninguna declaración, se han presentado a mi domicilio, pero como no estoy le preguntan a mis vecinos que dónde me ubicó; estoy ya cansado de estarme escondiendo, de estar huyendo de estas personas, yo temo por mi vida, por mí integridad y la de mi familia, no entiendo el por qué en la fiscalía no me quieren tomar la declaración aquí en la ciudad ni en Tuxpan y cuando están a punto de tomarme la declaración, algo sucede y ya no me la toman, por eso yo temo por mi vida”.

“Tuve que cambiar de domicilio para seguir mi vida normal, pero vivo con el temor porque el pasado jueves 15 de septiembre, iba yo caminando por la colonia Círculo Michoacano, cuando de pronto me interceptan una personas que viajaban a bordo de un vehículo, quienes me golpearon salvajemente, traigo una herida punzocortante en la parte de la espalda, un cachazo en la cara y nuca, traigo golpes en varias partes del cuerpo, al cual me dijeron que era un mensaje de las personas involucradas en el secuestro y que si yo seguía en esta situación, si yo declaraba diera mi vida por terminada y que me fuera de la ciudad’.



Adrián Eliazip Trejo López dijo, “quiero aprovechar este medio para hacer pública la denuncia si algo me llega a suceder hago responsable al señor Joel Flores Islas y al señor Yamil Ali de lo que me pueda pasar, debido a que ellos son los que me han estado amedrentando, de que yo no haga ningún tipo de denuncia o declaración y quieren que me vaya de aquí, el mensaje que me dieron este jueves 15 de septiembre fue por parte de ellos, tengo miedo, ya no tengo a dónde irme y siento que la justicia no me está haciendo justicia y pido el apoyo de la fiscalía, quiero que me escuchen, quiero que me atiendan, Poza Rica no puede seguir así, yo temo por mi vida, pero estas personas no pueden seguir así, no deben seguir amedrentando a los demás”.