Pozos ganará y Tuxpan resurgirá del abandono en que se encuentra por culpa de gobernantes “pillos” y saqueadores.

Tuxpan, Ver.- En cada comunidad y colonia el pueblo ha hablado y ha decidido que su próximo presidente municipal será el candidato de MORENA José Manuel Pozos Castro, el único hombre capaz de instaurar una verdadera transformación que permita a Tuxpan resurgir del abandono y la marginación.

En la colonia Ruiz Cortines, en un encuentro con mujeres, Catalina Morales dijo que Pozos será el próximo presidente de Tuxpan, y con su buena vibra y experiencia, ayudará a Tuxpan a salir adelante para convertirse en un municipio que enorgullezca a todos.

José Manuel Pozos agradeció el respaldo comprometido y las expresiones de cariño de las mujeres, que aun bajo la lluvia salieron a recibirlo y a escuchar sus propuestas. “MORENA va a triunfar en Tuxpan… los que han robado y saqueado a Tuxpan ya se van”, expresó con firmeza.

En la colonia Burocrática, en una enriquecedora reunión con vecinos, reconoció a su compañero de fórmula el doctor Jesús Fomperoza Torres, a quien la gente le tiene mucho cariño y aprecio.

Reconoció que en sus recorridos ha encontrado un impresionante rezago, no hay agua, no hay alumbrado, no hay seguridad… “Este es el Tuxpan que nos han dejado y en el que vivimos, pero esto se acabará, porque la transformación ya está en marcha y nadie la detiene”, dijo el candidato Pozos.

En un mensaje claro, el candidato de MORENA expuso que Tuxpan tendrá un moderno hospital, agua en cantidad y calidad suficiente, además de servicios urbanos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de colonias populares.

“Los retos son grandes por el abandono de funcionarios irresponsables que gobiernan a capricho y con ocurrencias”, pero esto se acabará, MORENA gobernará con un plan, con certeza y el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador.

También habló de la reactivación del empleo con la construcción de la termoeléctrica y proyectos portuarios. Habrá nuevas fuentes de trabajo que mejorarán la economía de las familias.

En la colonia Reyes Heroles el candidato reconoció la paridad de género y anunció que el 50 por ciento de los puestos de gobierno serán para mujeres, porque son capaces, honestas y muy profesionales.

En esta visita, bajo un clima lluvioso, recibió el respaldo de los colonos y de los Cuate Gamboa, líderes de colonias muy apreciados por su labor incansable como gestores y activistas políticos.