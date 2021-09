Precio de la Luz se dispara en España

Moscú. – El portavoz del Kremlin anunció que el residente de Rusia, Vladimir Putin, se verá obligado a autoaislarse tras la detección de casos de Covid-19 en su entorno.

De acuerdo a al Presidencia rusa, Putin informó de ello a su homólogo tayiko, Emomali Rajmón, durante una conversación telefónica.

Debido a la cuarentena que debe guardar, Vladimir Putin, participará por videoconferencia en las cumbres de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrarán a finales de semana en Dusambe.

Este lunes el presidente ruso comentó durante una reunión en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos que en su entorno se habían detectado varios casos de Covid-19.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria que las reuniones bilaterales previstas durante las cumbres de Dusambe fueron canceladas, y “no se realizarán por videoconferencia”.

El autoaislamiento de Putin “no cambia nada, no hay necesidad de activar ningún protocolo especial”, y aseguró a la prensa que “el presidente está completamente sano”.

Peskov afirmó que se sabe quiénes de los miembros de entorno de Putin se contagiaron de coronavirus, pero evitó mencionar nombres.

“El autoaislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente por ahora no participará en actividades presenciales durante un tiempo. Pero esto no afecta la intensidad de su trabajo: el presidente continuará sus actividades en formato de vídeo conferencia”, añadió.