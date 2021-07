Preescolar, donde más se registró deserción de alumnos en Veracruz durante pandemia

Cazones de Herrera, Ver.- Muy preocupados se encuentran pescadores de barra de cazones ante la veda del camarón y la escasez de especies para la pesca, lo poquito que obtienen es para comer, por lo que señalaron que es urgente que el gobierno del estado y federal nos auxilia con créditos para poder subsistir.

Aunado a la baja actividad pesquera, los pescadores les viene afectando la presencia del lirio acuático, ya que al invadir el embarcadero y las aguas del río cazones les afecta a sus lanchas, el los motores de propulsión y la reparación es muy costosa.









Por lo que prefieren no salí, pero al no salir meno hay recursos, indicando que la pesca de productos del mar ha ido a la baja, aunado a la veda del camarón, la situación se empeora para los pescadores, por lo que es urgente que el gobierno del estado y federal volteen la mirada a Barra de Cazones y no los olviden, otorgándoles un crédito para poder hacer frente a esta situación.

Por: Gabino Escamilla Hernández