Premia ayuntamiento e Xalapa a ganadoras del concurso de catrinas

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa no presentará denuncia en contra de la lideresa de la organización Renovación Veracruzana, Arely Hernández por bloquear el bulevar Xalapa-Banderilla, sin embargo, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil advirtió que no permitirá chantajes.

«Yo no lo voy a hacer, me pidieron hace un momento que presente el Ayuntamiento denuncia y lo prohibí. Voy a ser paciente, si quiere platicar ella, los recibo nuevamente, pero no tapándome calles, con todo el respeto que me merece» dijo.

Ahued Bardahuil indicó está abierto al diálogo con esta lideresa sin importar su filiación política «o quién les de cuerda, yo tengo paciencia, ella me merece respeto, y yo pido lo mismo y la Ciudad también«.

Foto: Héctor Juanz

Explicó que la obra demandada tiene que ver con una solicitud que se hizo a principios de año, donde la ciudadanía pedía una calle de cien metros con pavimento, agua y drenaje.

«Le dije que sí, con todo gusto, como le digo a todos los ciudadanos, siempre y cuando me lo apruebe el cabildo y tengamos la fuente de recurso. A la hora que hicimos el levantamiento resultó que los 100 metros se convierten en tres cuadras, por una sola razón, donde tenemos que hacer la obra hidráulica sanitaria, hay que hacer agua y drenaje, pero el punto de conexión está dos cuadras hacia abajo, que me implica la ley o la norma, que haga la obra de drenaje sanitaria, tomas de agua y descarga sanitaria, si no, no le puedo pavimentar», informó.

El alcalde comentó que en la obra en lugar de 100 metros se hace de 400 y a pesar de que le dijo que se invertirían 2 millones de pesos, lo rechazó Arely Hernández.

Foto: Héctor Juanz

«Me insultó. No sé si tiene problemas con los de abajo, con los de arriba, o si nada más lidera a los de arriba y no a los de abajo, no es culpa de nosotros, yo atiendo a todos, así sean de diferente grupo de colonos o políticos», acusó.

Ahued Bardahuil indicó que se canceló la obra, porque había tiempo límite para subir los proyectos al PGI, para que la aprobaran y se hiciera integral.

«Le dije, te hago ahorita eso y el año que viene, la pavimentación de toda la zona, esto implica 2, más 4, 6 millones de pesos y no le pusimos ninguna objeción», comentó.

Por Héctor Juanz