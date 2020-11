Prenden fuego y asesinan a médico fuera de IMSS en Morelos

Puebla.- El ejemplo es de un padre de familia, chofer de transporte público, que le cuenta a su hijo que tuvo pérdidas económicas por la llamada “marcha fifí”, en referencia a manifestaciones que ha habido contra la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Este contenido es real, pero no está en un libro de texto, ya que es de 5° semestre de educación media superior.

Se trata de un ejercicio incluido por la Secretaría de Educación Pública de Puebla en el programa de estudios de la materia Historia Socioeconómica de México, del eje Ciencias Sociales, que está público en su página de internet.

El ejercicio plantea esta situación, textualmente:

“Estaba cenando y viendo mi ‘face’ cuando mi papá quien es chofer del transporte público nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por ‘la famosa marcha Fifí’ y fue muy desgastante, ya que la micro utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, sacando muy poco económicamente ese día y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá que se enoja y que me regaña porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones y me dijo: ¿qué hubieras hecho tú?, ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día”.

El secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Lozano, rechazó que se trate de un “adoctrinamiento” porque no hay una imposición a que los jóvenes crean algo, sino que es una invitación a reflexionar.

Con información de Animal político