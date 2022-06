Preocupa al gobierno el delito de extorsión: Adán López

México. – Si bien el homicidio doloso provoca mucha inestabilidad en la sociedad, es la extorsión la que más preocupa al gobierno.

Así lo manifestó ante empresarios el secretario de gobernación, Adán Augusto López quien explicó que la extorsión tiene implicaciones económicas y muchas tipologías.

Comentó que además del llamado cobro de piso, también existe la extorsión telefónica y que gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han podido detectar alrededor de 14 mil millones de pesos, pero ese dinero no ha sido reclamado porque no hay denuncias y entonces no hay delito.

Por eso el Gobierno federal presentará una iniciativa de ley a fin de que todos los recursos incautados por extorsión, sean utilizados para equipar a las policías estatales y a la unidad de ciberseguridad.

Por Redacción Noreste