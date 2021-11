Presenta IVEC cultura y tradición en la programación de ‘Cultura con ambiente’

Xalapa, ver.- El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Ágora de la Ciudad, invita a disfrutar las proyecciones al aire libre del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) 2021, todos los miércoles de noviembre a las 19:00 horas, en la explanada del Teatro del Estado y de la Plaza Xallitic.

La Gira FICUNAM 2021 tiene como objetivo compartir la cultura del séptimo arte, así como profundizar y entender las tendencias y retos del cine contemporáneo, poniendo énfasis en la producción nacional; asimismo, busca enriquecer la experiencia cinematográfica de los espectadores con títulos que reflejen la pluralidad de temas, voces y narrativas fílmicas de México y el mundo, induciendo al público a analizar, discutir y reflexionar sobre las temáticas abordadas a través de preguntas al término de cada función.

La gira llega a la capital de Veracruz con cuatro títulos cinematográficos, en la explanada del Teatro del Estado, el miércoles 10, se proyectará If it were love,del director austriacoPatric Chiha. El 17, el largometraje mexicano Cosas que no hacemos dirigido por Bruno Santamaría Razo.

En la Plaza Xallitic, este miércoles 03, Mano de obra bajo la dirección de David Zonana, y el 24 ¿Qué harás cuando Dios muera?, proyecto cinematográfico del director Hugo Villaseñor Alcázar. El ciclo de cine mexicano es realizado con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, mediante el programa Fomento al Cine Mexicano(FOCINE) y la Beca de Arte BBVA de la Fundación BBVA México.

Adicional a las proyecciones, la Gira FICUNAM ofrece diversos materiales audiovisuales, entre los que incluye conversaciones con los realizadores de las películas, así como material didáctico para contextualizar las producciones y detonar la conversación entre espectadores y exhibidores. Las sedes, fechas, horarios y suplementos del Festival pueden consultarse en www.ficunam.unam.mx.

Para conocer la oferta cultural que el IVEC propone para ti este mes visita www.ivec.mx.gob y sigue sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter.