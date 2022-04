Presentan 10 denuncias contra el ex manager de grupos juveniles, Toño Berumen por abuso, acoso y violación

México. – El pasado 9 de marzo, un día después de que Sasha Sokol contara su escabrosa relación con Luis de Llano, con quien sostuvo un noviazgo siendo adolescente y él un hombre muchos años mayor que ella, el actor Mauricio Martínez también contó su propia historia de abuso.

El también cantante publicó un extenso hilo en el que detalló que en la década de los 2000 buscó una oportunidad artística y acudió a Toño Berumen, ex representante de grupos musicales como Mercurio y Tierra cero, para presentarle una audición.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen. Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, escribió.