Presentan en el Congreso libro sobre reforma laboral

Xalapa, Veracruz.- En alusión a la familia Yunes, el candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional en Veracruz Joaquín Guzmán Avilés enfatizó que el Partido Acción Nacional no le pertenece a nadie, pues es de todos los militantes que se han sumado y han trabajado por el bien común.

“Este PAN está abierto a toda la militancia, siempre dispuesto a sumar y multiplicar las acciones encaminadas a la búsqueda del bien común, porque el PAN sólo es uno y es de todos y de todos los militantes (…) No pertenece a nadie, el PAN es de los militantes de Acción Nacional y cada uno de los militantes llevamos al PAN en nuestro corazón (…) El PAN no es de grupos, no hay familias, en el PAN sólo hay una cosa, panistas que estamos trabajando por el bien común”.