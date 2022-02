Presentan nuevo Comité Directivo Estatal del PAN

Boca del Río, Ver.- Cientos de jarochos madrugaron este miércoles para presentarse en la Plaza Andamar, pues en dos establecimientos al interior se vendían boletos para el concierto del reguetonero Bad Bunny.

Eduardo Rosales Díaz relato que llegó junto a su novia cerca de las 5 de la mañana y ya había 50 personas afuera esperando que abriera en la Plaza.

Foto: Cientos de jarochos madrugaron .

Ambos muchachos no habían podido conseguir sus entradas en la preventa con aval bancario un día anterior aunque se quedaron en la fila virtual que por un momento superó las 300 mil personas.

Con dinero en efectivo, tarjetas de crédito, por cualquier eventualidad, y cobijas para soportar el frío de la mañana, arrancaron con el sueño de obtener entradas para el concierto de su ídolo en el mes de diciembre, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Foto: Los precios oscilaban entre los 600 y 8 500 pesos.

«Yo trabajo en un bar, entonces cerré como a las 4 de la mañana, a esa hora me fui a dormir tenía el pendiente de que llegará mi novia temprano, entonces me paré temprano, me habló, fui por ella y ya le dije que nos viniéramos directo para acá, ella venía con hambre y así, pero pues yo también estoy desvelado, pero primero lo primero, la fila, a hacer el esfuerzo».

Foto: Cerca de las 5 de la mañana y ya había 50 personas afuera esperando que abriera en la Plaza.

«Sí, lo logramos. Ya habíamos estado en la preventa de Banamex, venimos para acá pero tampoco pensamos que fuéramos alcanzar, ni en la venta en línea, y al final estuvimos aquí formados, se acabaron los boletos aquí primero, y en la venta en línea fue donde si alcanzamos (…) dos, nada más los de nosotros», mencionó Eduardo Rosales.

En el establecimiento de deportes dónde comenzaron a vender las entradas a través de la plataforma Superboleto, los precios oscilaban entre los 600 y 8 500 pesos; aunque cerca de las 10 de la mañana informaron qué se habían agotado los boletos para las fechas del 9 y 10 de diciembre en el Estadio Azteca, y únicamente estaban disponibles los accesos para el concierto en Monterrey en el área VIP, con un monto superior a los 10,500 pesos.

Por: Alejandro Ávila.

