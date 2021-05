Presentan primer banco de ADN contra agresores sexuales en Ciudad de México

Ciudad de México.- Las mujeres que residan en la Ciudad de México podrán interrumpir de manera legal su embarazo hasta los 5 meses (20 semanas de gestación) por causal de violación.

Esto se dio debido a que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Salud teniendo 45 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.

Las modificaciones realizadas permitirán que las mujeres solo deban acudir al centro hospitalario y afirmen que fueron víctimas de violación, para que los médicos de los recintos procedan a suspender el embarazo de quienes lo requieran. Lo cual significa que el personal de salud deberá atender a las mujeres sin cuestionarlas o verificar aquello que las solicitantes afirmaron.

Foto: CB Televisión

Uno de los partidos que más resistencia puso a esta iniciativa, fue el Partido Acción Nacional (PAN), pues varios de sus integrantes señalaron que el aprobar la interrupción del embarazo hasta la semana 20, podría ser perjudicial para las mujeres.

“Ya no se diga las terribles aberraciones que están proponiendo en materia de aborto, estableciendo un plazo de 20 semanas que no tiene ningún sustento científico y que se contrapone al Código penal […] con esto, lo único que provocan es dejar en un estado de indefensión total a miles de mujeres capitalinas” externó César Garrido del PAN.

Por otra parte, la diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Martha Patricia Llaguno apuntó que era una lástima que los hombres se pronunciaran en contra de los derechos de las mujeres, asimismo, Valentina Batres de este mismo partido pidió a los opositores que fueran respetuosos con las víctimas de violación, pues el que las afectadas no contaran con un proceso legal al momento de ir a interrumpir su embarazo, no era un indicio de que la violencia sexual no hubiera ocurrido.

“Si no hay carpeta de investigación, usted está pensando que alguien hace trampa para abortar después de las 12 semanas y se hace pasar por víctima de violación para que le permitan abortar después de las 12 semanas […] sea respetuoso con las víctimas de violación”, sentenció Batres.

Cabe recordar que antes de este cambio, únicamente la Ciudad de México y el estado de Oaxaca han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin una condición inherente para realizarlo.

Foto: Milenio

Además, Existen ocho causales a nivel nacional por los que una mujer puede abortar en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estas son:

Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer . Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer . Si el producto presenta alguna malformación congénita grave . Si el embarazo es a causa de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer . Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar con el embarazo . Por libre decisión de la mujer . La violación, hasta ahora, es la única de las causales que ha sido aceptada por las 32 entidades de la República como una justificación de aborto.

Lugares como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán permiten el embarazo solo bajo cierto número de causales.

En cuanto al Código Penal Federal, este solo contempla el abuso culposo, la violación sexual y el peligro de muerte como causales no punibilidad.

Con información de Infobae

