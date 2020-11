Presentarán punto de acuerdo para reactivación de eventos en salones de fiestas

Xalapa, Ver.- El sector empresarial en Xalapa insiste en que la población mantenga los cuidados sanitarios para evitar el rebrote de casos de Covid-19 que se prevé en esta capital y con ello sigan cerrando algunos negocios durante este fin de año.

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en esta capital, Alejandro de la Madrid Trueba advirtió que «ya se han cerrado muchísimas empresas y perdido muchos empleos en Xalapa».



Foto: Noreste. / Héctor Juanz.

Aunque no hubiera cierres, se prevé que el fin de año y el inicio del 2021 sea complejos. Los empresarios no esperan ya las ganancias de esta temporada, si no mantener abiertos sus negocios.

«Se trata de mantener el empleo, no de generar riqueza. Pasamos de una situación donde el sector empresarial generaba riqueza, tenían un crecimiento importante, se tenían expectativas de crecimiento. Si el fin de año se espera complejo, qué se espera para la cuesta de enero».

Foto: Noreste. / Héctor Juanz.

Cabe mencionar que con motivo de la celebración de Día de Muertos, la población en esta capital relajó aún más las medidas sanitarias a pesar de las recomendaciones de las autoridades por evitar reuniones o quedarse en casa.

Con información de Héctor Juanz.