Presidenciables, en campañas adelantadas recorren estados

México. – Actos oficiales, mítines para promover la reforma eléctrica o la revocación de mandato, o bien, respaldo a campañas electorales, han servido para mantener movilizado a Morena y que sus presidenciables se placeen por el país durante 10 meses en una especie de campaña adelantada rumbo a la definición de candidaturas del año 2024 .

Aunque los morenistas han descartado estar haciendo proselitismo para obtener la candidatura presidencial de su partido, hasta ahora cuatro de ellos han sido vitoreados con el grito “¡Presidenta!” o “¡Presidente!” y sólo uno se ha autodescartado.

La jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, encabeza el activismo con visitas a 15 entidades de agosto de 2021 a la fecha, en el comenzó a ser invitada a algunas giras del presidente Andrés Manuel López Obrador o a actividades partidistas estatales.

Foto: El País

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha visitado cuatro entidades para actividades de tipo político en fines de semana desde marzo a la fecha, aunque ha rechazado aspirar a la postulación:

«Yo no sudo calenturas ajenas», dijo el 14 de enero, pero dos meses después aún tiene seguidores que lo candidatean.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, apenas se sumó este mes y ha visitado tres entidades para mítines partidistas en los que igualmente recibe apoyos en la carrera presidencial.

En tanto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a quien el presidente López Obrador no considera aspirante a la candidatura del 2024, ha realizado quizá muchas más giras que todos, con visitas a gran parte del país aun durante la pandemia de COVID, pero a eventos para presentación de libros, conferencias magistrales, encuentros con sectores y, salvo en algunas, no le han dado el carácter de presidenciable.

Las ‘corcholatas’ en los estados

Las elecciones del 5 de junio están por entrar a la recta final con el cierre de campañas, por lo que el lunes 16 el líder de Morena, Mario Delgado, pidió a todos los activos morenistas desplegarse a las entidades en apoyo a los candidatos a gobernadores.

Y una vez que acabe esa actividad adelantó que vendrán acciones para explicar e impulsar la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, con lo que se espera ahora que la estructura morenista se mantenga movilizada con “asambleas informativas” como ocurrió con la eléctrica.

Foto: La Silla Rota

Así, la carrera presidencial seguirá viva. Esta fue declarada abierta por el propio presidente López Obrador, pues en sus conferencias mañaneras reiteradamente ha ennumerado a los prospectos de Morena.

Esto aunque el 12 de julio de 2021 el presidente sostuvo que en el país “ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo”.

También ha revelado sus preferencias. El domingo 26 de agosto, se hizo acompañar de Sheinbaum a una visita a San Cristóbal de las Casas para presentar el Programa Nacional de Reconstrucción en el ex convento de Santo Domingo.

El 30 de septiembre, durante un recorrido en la alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, y acompañado de Sheinbaum para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar (Babien), hizo un reconocimiento a su gestión y luego, ante los fotógrafos, posó alzándole la mano en señal de triunfo y señalándola, gesto interpretado como “es ella”.

Y desde esa fecha la mandataria acude con cierta frecuencia a acompañar al presidente en giras en el interior del país, donde expone avances del gobierno de la ciudad.

A partir de la “señal” del presidente, Sheinbaum ha modificado su estrategia de comunicación y ahora cuenta con la misma “cobertura” de sus conferencias de prensa por personajes, comunicadores y canales en redes sociales, se trata de un grupo de comunicadores-youtubers que son los mismos que acuden o acudían a las ruedas de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este grupo destaca por preguntar temas alejados de las problemáticas locales y provocar la respuesta con carácter nacional a los pronunciamientos de Sheinbaum.

Foto: Libertad Bajo Palabra

Desde entonces, Claudia Sheinbaum ha viajado los fines de semana y, según ha expresado, ella misma ha pagado sus gastos y dejado a cargo de la ciudad al subsecretario de gobierno, Martí Batres.

Su agenda del 2021 incluyó el 31 de agosto acudir a la toma de protesta de Lorena Cuéllar, de Morena, como gobernadora de Tlaxcala; y durante todo septiembre fue acompañada por López Obrador a 11 eventos en la ciudad, entre inauguración de sucursales de Babien, o actos como el 174 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el Balance del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” o el inicio de la Colecta Nacional 2021 de Cruz Roja Mexicana.

El 15 de octubre acudió a invitación de Evelyn Salgado a su toma de protesta como gobernadora de Guerrero y de nuevo, el 29 de ese mes, a una gira presidencial a Campeche. Hasta allá fue para informar sobre el avance de la vacunación en la Ciudad de México.

La misma funcionaria dio cuenta de su agenda de giras en redes sociales: el 30 de ese mes a Guanajuato, a la presentación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC), con el argumento de que en 2022 serían invitadas la ciudad de México y la República de Corea y al día siguiente fue a la toma de protesta de Marina del Pilar Ávila como gobernadora de Baja California.

El 1 de noviembre acompañó a Indira Vizcaíno durante su asunción como mandataria de Colima y a pregunta expresa reconoció que el país está preparado “desde hace mucho” para ser gobernado por una presidenta.

El 3 de noviembre informó que acudió a Tlaxcala, por lo que no pudo acudir a la toma de protesta de Layda Sansores en Campeche; el 18 diciembre fue a la toma de protesta de Adolfo Cerqueda Rebollo como presidente municipal de Nezahualcóyotl y el 02 de febrero informó que se reunió en Oaxaca con el candidato de Morena al gobierno, Salomón Jara.

Ya para abril, en que comenzaron las campañas estatales, se sumó a ellas para, en sus mensajes, hablar de los avances en la ciudad o bien, con su sola presencia, recibir porras o elogios a su gestión en la capital.

El domingo 3 de abril la mandataria fue a respaldar la campaña de la abanderada al gobierno de Aguascalientes Nora Ruvalcaba y ese mismo día a la de Durango, Marina Vitela.

Las campañas coincidieron con la discusión de la reforma eléctrica y con ese argumento promovió la revocación de mandato en el Monumento a la Revolución, el 6 de abril, –en que solicitó licencia para acudir en día hábil- y el 24 de abril viajó a Quintana Roo, para respaldar a la abanderada morenista al gobierno, Mara Lezama.

En mayo, el día 8, Sheinbaum acudió a apuntalar a Julio Menchaca, candidato de Morena al gobierno de Hidalgo y el 14 descansó de las campañas, pero sólo para acudir como invitada a Dos Bocas, Tabasco, para visitar la edificación de la Refinería, que está concluida en julio.

Pese a ese activismo, el 12 de abril El Financiero publicó una encuesta en la que Sheinbaum cuenta con 52% de aprobación a su trabajo y 46% de desaprobación. El 41% la ve concentrada en su gobierno, pero la mayoría, 51% más dedicada en promover sus aspiraciones.

Sin embargo, los números no han variado mucho, en noviembre el mismo diario reportó que 45% la consideraban concentrada en su cargo y 50% trabajando hacia el 2024.

Foto: Nación 321

Marcelo: del extranjero al templete

El canciller Marcelo Ebrard apenas se sumó al activismo partidista, en favor de abanderados a gubernaturas, este mes. El 1 de mayo fue vitoreado por primera vez en un acto público cuando acudió a respaldar al morenista Julio Menchaca, candidato al gobierno de Hidalgo.

El sábado 14 viajó a Durango en respaldo de la abanderada a la gubernatura de la entidad, Marina Vitela, de Morena y ese mismo día acudió a Tamaulipas, para apuntalar al morenista Américo Villarreal, y desde su llegada al aeropuerto recibió las porras de apoyo al 2024.

Como integrante del gabinete, ha realizado múltiples giras y conferencias mañaneras con el Ejecutivo, pero sin connotación rumbo a la sucesión, aunque Ebrard es de los mencionados por el propio López Obrador como prospecto.

Presunto uso de recursos públicos

Aunque en el caso de la jefa de gobierno y el canciller no se ha detectado el uso de recursos públicos, existe la denuncia y presuntas evidencias de que el secretario de Gobernación Adán Augusto López, usó al menos en una ocasión un avión de la Guardia Nacional para acudir a un evento de Morena.

El 2 de abril participó en una marcha para promover la reforma eléctrica en Hermosillo, Sonora, aunque promovió la revocación de mandato y viajó el mismo día –al parecer en la aeronave pública- a Torreón, Coahuila.

Pero el 4 de abril el presidente López Obrador aseguró que el funcionario “está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia (…) él no está haciendo campaña” y pese a las evidencias dijo que no promovió el proceso revocatorio.

El 27 de abril fue a Silao, Guanajuato, donde lo vitorearon al 2024, pero fue el mismo mandatario el que al día siguiente, en Palacio Nacional, en reunión con diputados federales a los que cuestionó sobre la labor del funcionario causó el grito de moda en Morena “¡presidente¡”.

Y el 14 de mayo López fue, junto con Sheinbaum, de los selectos invitados a Dos Bocas, a donde, aseguró la secretaría de Energía, Rocío Nahle, después invitará a Ebrard.

Hace giras pero no es corcholata

A diferencia de los demás “presidenciables” morenistas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dado que no es funcionario público sino legislador, enfrenta menos restricciones para viajar y hacer proselitismo.

Aunque ha expresado su intención de ser el candidato de Morena a suceder a López Obrador, atajó que él “no es corcholata”. El presidente por su lado, no lo ha considerado como posible contendiente, y pese a sus continuos viajes al interior del país no suele realizar actividades abiertamente preelectorales.

Foto: Infobae

Aunque expresó su interés desde meses antes, fue el 3 de octubre en 2021 en Saltillo, Coahuila, cuando fue “destapado” como posible abanderado al 2024 por el senador de su partido Armando Guadiana, a cuyo informe legislativo acudió y fue recibido con el grito «¡presidente!, ¡presidente!».

Un grupo de senadores de su partido también lanzó ese coro el 15 de diciembre, tras una intervención en tribuna en que defendió más posiciones para Morena y aliados y excluir a senadores de Grupo Plural de la Comisión Permanente.

Este fin de semana, el 15 de mayo, acudió a Quintana Roo a respaldar a Mara Lezama al gobierno local y compitieron los gritos ¡Mara gobernadora! y ¡presidente, presidente!.

Con información de Expansión