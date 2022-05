Presidente de Guatemala no asistirá a la Cumbre de las Américas

Estados Unidos. – Será este martes 17 de mayo cuando el Congreso de Estados Unidos realice por primera vez, en más de 50 años, la primera audiencia pública relacionada al fenómeno OVNI, lo cual fue celebrado por Jaime Maussan en sus redes sociales.

Y es que el congresista André Carson confirmó para The New York Times que un subcomité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos escuchará los testimonios de dos altos funcionarios de seguridad.

De hecho, en esta audiencia se tratará de examinar las medidas que el Pentágono puede adoptar para reducir el misterio que rodea los reportes presentados por pilotos militares y civiles.

“Desde que llegué al Congreso me he centrado en el tema de los fenómenos aéreos no identificados como una amenaza a la seguridad nacional y un interés de gran importancia para el público estadounidense. Y me complace presidir la primera audiencia abierta del Comité de Inteligencia sobre estos eventos”, añadió Carson.