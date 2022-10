Presidente inicia gira de supervisión de refinerías en nuevo complejo Olmeca en Tabasco

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inició en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la gira de supervisión de complejos petroleros en el país.

En un mensaje en sus redes sociales recordó que esta fue construida para procesar 340 mil barriles de petróleo.

“Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería más de 30 mil obreros. Imagínense esta decisión tan importante, no se hace en ningún lugar del mundo. Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores mexicanos, hombres y mujeres, los técnicos. Como México no hay dos. No hay que achicarse, somos mucho”, destacó.