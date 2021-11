Presunto homicida de taxista uso el nombre de “Sick Boy”; el verdadero luchador enfrenta complicaciones laborales

Foto: El imparcial

Ciudad de México.- Luego de que diversos medios difundieran la detención del luchador Sick Boy, por presuntamente asesinar a golpes a un taxista, utilizando imágenes y videos que no correspondían al detenido, Esteban Gutiérrez, luchador profesional regiomontano, señaló que su imagen ha sido perjudicada.

En entrevista exclusiva para De Primera Mano, dijo que se difundieron imágenes de él, pero la persona detenida es otra que se identificó con el mismo nombre que usa Gutiérrez en el cuadrilátero; el hombre detenido fue identificado como Carlos Serrano.

Según los primeros informes emitidos tras conocerse el caso, salió a relucir que uno de los integrantes del grupo criminal se dedicaba a la lucha libre quien tras revelar su nombre de batalla provocó serios problemas al gladiador integrante del Grupo Internacional Revolución IWRG.

“Esto me está afectando como no tienen idea en la cuestión familiar, personal y laboral porque se me está acusando de un homicidio (…) Aunque lo hayan detenido están usando mis imágenes lo cual me está perjudicando bastante”, dijo.