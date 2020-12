Presunto incendio en el cuarto de máquinas de un buque en Tuxpan

Deja 2020 un gran rezago en los juzgados, luego del largo periodo que los juzgados permanecieron cerrados, derivado de la pandemia del COVID-19, estos volverán a cerrar, el motivo, el periodo vacacional decembrino, ante ello integrantes de la barra de abogados, coincidieron que el 2020 dejo un gran rezago, asuntos importantes que se tuvieron que resolver en este año, siendo los más preocupantes los relacionados en materia de los familia, pensiones alimenticias, entre otros.

Coincidieron que el cierre de estos genero más rezagos, tan solo en materia de lo familiar se tiene en espera más de 900 casos. Reiterando que así como los ciudadanos tiene derecho a la salud, también tiene derecho al acceso a la justicia.

Deja 2020 un gran rezago en los juzgados

Te puede interesar: Exigen a FGR que Ulises Ruiz y Jorge Franco sean juzgados por delitos de lesa humanidad

Mostraron preocupación al mencionar que hay asuntos graves que resolver entre los que resaltan los casos de depósitos de menores y pensiones alimenticias, este tema, representa un 60 por ciento de los casos en materia de lo familiar, dado que los padres no quieren cumplir ni con el pago mínimo que establece la ley.

Cabe resaltar que este es un derecho de los niños y no es tema de discusión incumplir con este deber, pues la mayoría de las veces toman a los niños como rehenes de su odio, rencores y resentimientos.

La ley está para cumplirla, el derecho de pensión alimenticia es un derecho delos niñas y niñas no es un derecho de la pareja; además del derecho que tiene a la alimentación los padres se escudan en este tema, para no cumplir con otro derecho básico de los menores como lo es el derecho a la educación

Martha Hernández

Tuxpan, Ver